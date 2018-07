El congresista Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), dijo a Perú21 que no ha conversado con ningún miembro de Fuerza Popular (FP) sobre la conformación de de la próxima Mesa Directiva del Congreso. “Nosotros creemos que FP no debe presidir la Mesa”, anotó.Sin embargo, cuando se le consultó si existía la posibilidad de que FP participe con PpK en una lista, pero en una de las vicepresidencias, no descartó dicha posibilidad. “Lo digo como un gesto democrático”, indicó.Si FP decidiese dejar la presidencia de la Mesa Directiva, yo estoy seguro que todos los grupos estaríamos de acuerdo en hacer una lista multipartidaria de consenso que también lo integre FP, en alguna vicepresidencia”, argumentó.También opinó sobre la posibilidad de que el fujimorismo no descarte a PpK en la integración de la Mesa Directiva. “Yo tampoco creo que habría que descartar a PpK, nosotros somos una bancada democrática que ha tenido posiciones políticamente correctas”, precisó.No obstante, argumentó que ello no ocurriría ya que, cree, el fujimorismo no está dispuesto a ceder la Presidencia del Parlamento. “A Fuerza Popular le convendría tenernos en la Mesa, pero lo que nosotros queremos es una Mesa que no esté presidida por FP”, anotó.Finalmente, reiteró que “si fuese una lista multipartidaria, de consenso, debería integrar a todas las fuerzas políticas, y FP no debería quedar excluida, pero en una vicepresidencia”.Perú 21.