El Ministerio del Interior autorizó el viaje a Estados Unidos de la procuradora de Lavado de Activos, Corina Trujillo Peralta, quien participará del interrogatorio al ex piloto Jesús Vásquez Ybañez , a realizarse este jueves 5 de julio, por el caso que involucra al ex congresista Joaquín Ramírez .A través de una resolución ministerial, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se informa que la diligencia tendrá lugar en la oficina del Consulado General del Perú en Miami, y que estará a cargo del fiscal peruano Wilson Salazar.Salazar busca que Vásquez, que vive en el país norteamericano, explique detalladamente la conversación que dijo haber tenido con Ramírez y en la que el ex congresista habría revelado que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le habría entregado US$15 millones para ser lavados.Esa indagación se abrió a partir de un reportaje difundido por la cadena Univisión , reproducido en Perú por el programa Cuarto poder, durante la campaña presidencial del 2016.A inicios de junio, el abogado de Vásquez, Miró Toledo, aclaró a Perú21 que fue su patrocinado quien pidió declarar ante el Ministerio Público . Incluso pidió a la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) que un representante participe del interrogatorio a fin de que confirme su versión: que la DEA estaba investigando a Ramírez, ex secretario general de Fuerza Poppular."Durante el encuentro que ambos tuvieron (Ramírez y Vásquez) se registraron videos. Lo que busca la Fiscalía es que el testigo amplíe su testimonio sobre esta conversación que sostuvo con Ramírez", sostuvo Toledo. La investigación preliminar vence el 1 de marzo de 2019.Tanto Keiko Fujimori como Joaquín Ramírez han rechazado las afirmaciones de Jesús Vásquez.Perú 21.