Un poblador del distrito de Pichacani, denunció que el último fin de semana, tras la entrega de 1,450 frazadas por parte de los miembros de Defensa Civil de la Región Puno, sus autoridades locales no habrían entregado todas las frazadas a los pobladores afectados por el intenso frío.Dio a conocer que el sábado, las autoridades convocaron a la población, sin embargo ,ellos solo entregaron las frazadas a quienes estaban empadronados, quedando muchas personas sin poder recoger dicho donativo.El poblador, sostuvo además que no es la primera vez, que sucede este tipo de incidentes por parte de las autoridades; por lo que lamentó que algunas familias hayan quedado con lágrimas en los ojos al no poder recibir nada.