El expresidente y miembro del tribunal constitucional del Perú, Oscar Urviola, a través de participación ciudadana, enfatizó que la Ley que prohíbe la publicidad en medios de comunicación privada o más conocida como la Ley Mulder o Mordaza, a coactado el derecho del ciudadano a ser informado.El magistrado refirió que hay muchas empresas estatales que, a partir de esta Ley, no pueden contratar avisos respecto al corte del servicio o entre otras acciones de beneficio al ciudadano porque se trata para hacer conocer los derechos y obligaciones que deben cumplir los ciudadanos, enfatizó.Urviola Hani, también puntualizó que esta ley carece de defectos que pueden ser inconstitucionales tanto de forma como de fondo; por lo que adolece de procedimientos para su respectiva aprobación dado que no cuenta con los debidos dictámenes de comisión ni mucho menos el doble debate, el mismo que debería constituirse como una garantía para la población.Finalmente, Urviola Hani, recomendó a la población que para evitar que una mayoría no respete un doble debate debe existir un sistema bicameral, donde una norma deba ser aprobada a través de un doble debate; dado que la Ley Mulder aprobada de esa forma ahora está generando altos costos para el estado peruano.