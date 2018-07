Seis investigaciones preliminares pesan sobre el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski . La más comentada en las últimas semanas responde al indulto humanitario otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori , el cual desencadenó una serie de fracturas tanto en la oposición como en el mismo ceno de Peruanos por el Kambio.Al cumplirse 100 días de la salida de PPK del banquillo presidencial, Canal N conversó con César Nakazaki , defensa legal del ex jefe de Estado, quien aseguró que no existe forma de que se penalice la facultad presidencial de la cual hizo uso su patrocinado.Explicó que de encontrarse algún tipo de negociación entre el ex presidente y parte de los congresistas para salvar su continuidad en Palacio de Gobierno, esta no podría ser considerada como un delito, ya que esto no responde más que a una práctica que normalmente se realiza entre el Ejecutivo y el Legislativo y responde netamente al ámbito político."El delito tendría que ser haber recibido un soborno a cambio del indulto y los votos no se pueden considerar como tal. Las negociaciones políticas son parte de la dinámica que existe entre el Ejecutivo y el Congreso", sentenció.(Peru21)