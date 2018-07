Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , se presentó este martes en conferencia tras la participación de la bicolor en el Mundial. "Creo que hemos avanzado futbolísticamente" , agregó.El estratega argentino destacó que "no se cumplieron las expectativas que teníamos en el Mundial" . Sin embargo, aclaró que "si bien no se nos dieron los resultados, intentamos respetar una manera de jugar y entregamos todo en la cancha ", como reconocimiento a sus dirigidos.Sobre su futuro señaló: "En estos momentos soy un técnico libre , mi contrato venció en noviembre del 2017, en el contrato estaba establecido que mi vínculo se extendía hasta el Mundial. Lo que voy a hacer es tomarme el tiempo necesario para pensar lo mejor para mi futuro".Posteriormente, admitió que es "gratificante" ser considerado por Argentina , pero indicó que forma contundente que no fue tentado por la AFA. "Negociaciones no hay. La relación con la Federación es excelente desde todo punto de vista. Jamás se nos cruzó por la cabeza analizar algo que nos desviara del Mundial", acotó. (Peru21)