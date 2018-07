Esta historia deberíamos empezarla por el inicio, dada la trascendencia de un encuentro que prometía acabar con la relación tirante entre el Ejecutivo y la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PpK). Pero lo que ocurrió al final del cónclave hace prever que habrá relación armoniosa, mas no fluida y amistosa. Al menos no entre los dos principales protagonistas de esta historia de desencuentros de poder (ver infografía): el premier César Villanueva y la vicepresidenta Mercedes Aráoz .Faltando diez minutos para el término del encuentro, el oficialista Sergio Dávila tuvo la espontánea idea de pedirle a ambos que estrechen sus manos como un gesto de que empezaba una nueva etapa. Vano intento. Ninguno quiso darse ese apretón para la foto.La negativa de Villanueva y Aráoz incomodó a los presentes. El ambiente –según fuentes oficialistas– se volvió algo tenso. Y no era para menos, pues la reunión había tenido picos de cordialidad, según reveló a la prensa el vocero de PpK, Gilbert Violeta .“ Pedir el saludo fue una imprudencia ”, declaró uno de los asistentes de la bancada de PpK a Perú21. “ Fue totalmente fuera de contexto e innecesario. El momento no daba para una broma ”, añadió.Ahora, volvamos al inicio. Pese al inconveniente, se llegó a un acuerdo. No hubo foto oficial, pero se quedó en que los portavoces de la bancada se reúnan todos los lunes con el jefe del gabinete y asesores de Palacio de Gobierno.También habrá conversaciones con el jefe de Estado Martín Vizcarra , pero estas serán intersemanales. “ Esto ayudará a hacer más fluida una agenda política y parlamentaria con el Ejecutivo ”, señaló Violeta. Por lo menos se logró el objetivo que se buscaba, dijo más de uno.(Peru21)