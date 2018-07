El analista politico Pablo Najarro, lamento que a seis meses para finalizar la presente gestión del actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno y del titular del gobierno reigonal, no se hayan sentado para conversar sobre los diversos proyectos de inversion publica que necesita la capital de la región y las demas provincias y distritos.Cuestionó que el alcalde de Puno y el gobernador regional actulamente esten enfrentados sobre algunos proyectos que no se hicieron en los mas de tres años de gobierno. “el gobernador regional debió convocar a los alcaldes provinciales y distritales para ver estos temás, pero lamentablemente no lo hicieron”, indicóFinalmente, lamentó que actualmente nadie quiera asumir sus errores, “consideramos que en el caso de la provincia de Puno; asi como el alcalde ivan Flores y el gobernador Juan Luque son los resposables que no haya obras de impacto regional y que la evacion de responsabilidades es para justificar sus incapacidades”, agregó.