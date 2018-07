Puno: Sólo dos denuncias sobre irregularidades están en trámite en fiscalización del Consejo Regional

Publicado el dia miércoles 04 de julio del 2018 a las 07:47

El consejero por la provincia de San Antonio de Putina, Edgar Monrroy Curro, dijo que de enero a la fecha la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Puno ha recibido un promedio de 10 casos derivados por el pleno, de los cuales un promedio de siete ya habrían sido resueltos y algunos archivados.



Precisó que al momento estan en trámite alrededor de tres casos, entre estos esta la denuncia sobre irregulaidades en el Archivo Regional, Instituto Superior Pedagógico de Puno y el Instituto Superior Tecnológico José Antonio Encinas de Puno.



De otro lado y respecto a su participación en las próximas elecciones municipales y regionales 2018, Monrroy Curro, dijo que solicitará su licencia por 30 días al Consejo Regional de Puno, “yo he consultado al Jurado Nacional de Elecciones de Lima sobre mi situación y mis aspiraciones políticas para estas elecciones y me han dicho que no hay nada claro en el caso de los consejeros regionales”, indicó.