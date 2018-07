Puno: Desde 2014 la obra de sistema de agua potable y alcantarillado no se concluye en Desaguadero

Publicado el dia miércoles 04 de julio del 2018 a las 12:49

Pobladores de Desaguadero preocupados por el retraso en la culminación de la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, se reúnen en el distrito; exigiendo al alcalde distrital, informar con transparencia situación del proyecto, ya que inició su ejecución en el año 2014 y a la fecha está abandonada.



El presidente de la Central Única de Barrios de Desaguadero, Marcial Coa Romero, adelantó que esta obra estuvo planificada para su inauguración el año 2017.



De la información que maneja, señaló que el gasto económico de 46 millones 621 mil soles, transferido por el Ministerio de Vivienda para ejecutar la obra, tiene un gasto financiero del 99 por ciento, pero el avance físico por el Consorcio Cumi, responsable de la ejecución, no contrasta con el monto.



Dio a entender que el alcalde distrital Gumercindo Pari Escobar, junto a representantes de la empresa intentaron pedir una adenda al ministerio, en tanto no fueron atendidos.



Actualmente la obra se encuentra paralizada y falta cumplir con la PTAR, sistema de bombeo de agua, reservorios, instalaciones domiciliarias. “Hay abandono de materiales, estos están en la intemperie”.



Desde que asumió la responsabilidad refiere que intentó dialogar con el representante legal de la empresa, pero no le dan razón. Asimismo, presume que el Consorcio Cumi fue licitado con irregularidades, y con el apoyo de Juan Carlos Aquino Condori, en aquél entonces alcalde de Desaguadero.