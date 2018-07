Puno: Ex alcalde de Ilave Mario Huanca fue sentenciado a 4 años de pena privativa a la libertad suspendida

Publicado el dia jueves 05 de julio del 2018 a las 07:39

El ex alcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave, Mario Huanca Flores la anterior semana fue sentenciado a 4 años de pena privativa a la libertad suspendida y el pago de una reparación civil de 5 mil soles. Como se sabe la ex autoridad venia siendo procesado por el inadecuado tratamiento de los residos solidos de esa provincia.



El titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno, Oscar Aníbal Jiménez Chura, manifestó que a nivel de la región, alrededor de 08 alcaldes entre provinciales y distritales actulamente vienen siendo procesados por los delitos contra el medio ambiente, “la mayoría de las autoridades procesadas incurrieron en el inadecuado tratamiento de los residos solidos y el vertimientos libre de las aguas residuales”, indicó el fiscal.



De total de casos en trámite, un promedio de dos estarían en la etapa final del proceso, uno de estos contra el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de San Roman y ex funcionarios.



Finalmente, recordó que las gerencias de medio ambiente estan en la obligacion de dar solución a los problemas ambientales de sus provincias y/o distritos, para ello deben adecuarse a la Ley General del Medio Ambiente y de acuerdo a las normas atender los impactos ambientales.