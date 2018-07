Con la finalidad de asistir a un promedio de 2 mil 500 pobladores en una acción cívica multisectorial en el distrito de Mazocruz, emprenden una campaña de recolección de ropa de abrigo y alimentos no perecibles, a fin de que la población se sume al apoyo solidarioEl Teniente Coronel, Wilber Pereira Arenas de la oficina de información de la Cuarta Brigada de Montaña, refirió que previos a esta actividad, realizaron una campaña interna con todo el personal, como: oficiales, sub oficiales y técnicos, donde lograron recolectar alrededor de 4 toneladas de ropa de abrigo y alimentos no peresibles.Explicó que para la acción cívica desplegarán aproximadamente 100 personas, a ellos se sumarán las diferentes instituciones de los diferentes sectores quienes se concentrarán en el distrito de Mazocruz para atender a la población de dicha localidad y zonas aledañas que están siendo azotadas por las bajas temperaturas.