Puno: Alcalde de Salcedo y miembros designados no toman interés para distritalización

Publicado el dia jueves 05 de julio del 2018 a las 12:47

Después de que el ex alcalde del centro poblado de Salcedo, Iber Maldonado anuncie la visita de representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros para tratar la distritalización, dirigentes señalan que no hay avances significativos.



Inés Salas Zea, representante del Frente Único de Defensa de Salcedo, lamenta que el alcalde actual no tome interés, ya que hasta la fecha no ha emitido ningún informe del proceso.



Recuerda que hace más de un mes a invitación de la Subgerencia Regional de Demarcación Territorial de Puno se convocó a representantes de Ichu y Jayllihuaya para definir la demarcación territorial pero no asistieron. En tanto esperan los procedimientos emitido una declaración de interés desde el Congreso.



Por su parte, dijo que la junta directiva de gestión nombrada y el alcalde del centro poblado deben tomar acciones. “No hay avance y hay descuido de nuestras autoridades” dijo.