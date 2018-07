Juliaca: Cuestionan designaciones en el cargo de gerente de la red asistencial de Essalud Juliaca

Publicado el dia viernes 06 de julio del 2018 a las 07:37

Javier Pilco Ccapa, presidente del Frente de Defensa Unificado FREDUJ Juliaca, manifestó que los últimos funcionarios al frente de la Red Asistencial de Essalud Juliaca, no han tenido la capacidad y la solvencia moral para dirigir los destinos de esta institución.



Sostuvo que hubo funcionarios que delegaban el cargo a otros y no permanecían en horario de trabajo, asimismo que durante su gestión se generaron denuncias de desaparición de equipos de salud y otros.



En ese sentido, expresó que el nuevo funcionario en esta área, debe ser alguien que tenga la capacidad de dirección y no antecedentes. “El señor al que han designado de forma interina es observada con antecedentes”, agregó.