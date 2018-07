¡El colmo!. A seis meses para terminar la presente gestión del Gobierno Regional de Puno, los representantes de las diferentes provincias en el consejo regional, hacen lo que más les parece, puesto que en varias oportunidades han frustrado la realización de las sesiones extraordinarias.Cabe precisar que ayer jueves, otra vez se frustró la sesión por falta de asistencia, es decir no asistieron algunos fiscalizadores.Algunos ciudadanos calificaron la actitud de los consejeros como irresponsables, “lamentablemente pareciera que los legisladores no se identifican con los problemas que tienen sus provincias y lamentamos que a puertas de finalizar esta gestión no haya un trabajo eficiente del consejo regional”, indicaron los ciudadanos.Ante esta situacion, dijeron que es la misma poblacion quien deberia evaluar el desempeño de los consejeros regionales, que actulamente representan a las provincias de la region de Puno.