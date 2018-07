A seis meses de que culmine la actual gestión de las autoridades, Rolando Bernedo Bernedo, regidor puneño, manifestó que solicitarán una reunión de evaluación para que la autoridad edil realice un informe a la población sobre los 04 años de gestión, ayer en sesión de consejo municipal se planteó dicha solicitud.Aseguró que la autoridad edil tuvo una buena voluntad, para gestionar presupuesto desde el gobierno central, pero el problema habrían sido sus gerentes quienes no conocían sobre la administración pública.Destacó que en esta gestión se logró la viabilización de las plantas de tratamiento, obras de pistas y veredas en diferentes barrios periféricos, el manejo del comercio ambulatorio y los residuos sólidos.“Pero si hablamos de obras de envergadura, excepto la planta de tratamiento todavía no se ha mostrado a la población, esperemos que en los meses que queda se pueda presentar algún proyecto de envergadura concluido y si no es así… estaríamos faltando a las promesas de la campaña electoral”, dijo Bernedo.