Puno: Delegada del Consejo Regional admite que los funcionarios de confianza no garantizan transparencia

Publicado el dia sábado 07 de julio del 2018 a las 07:17

¡Increible!. La delegada del Consejo Regional de Puno, Zaida Ayde Ortiz Vilca, reveló que los profesionales de confianza contratados en los diferentes cargos del Gobierno Regional de Puno, no garantizaron la transparencia y honestidad en el ejercicio de sus funciones, “tenemos que poner en claro y corregir el ROF y el MOF, los cargos de confianza (de la actual gestión) no son de confiar y eso no se ha notado en el 100% de los trabajadores”, indicó la delegada.



De la misma forma, dijo que el trabajo de fiscalización de los consejeros no es rápido (no hay un trabajo eficiente); “las observaciones siempre se presentan a los Organos de Control Interno (OCI), tal vez a la Contraloría o se hacen las denuncias, no es fácil la labor de fiscalización, se tuvo atropellos, incluso chantajes y callarnos”, relató la fiscalizadora.



Finalmente, dijo que la evaluación y el informe de las labores de fiscalización de los integrantes del Consejo Regional de Puno, se presentará el último día del presente año, es decir a hora de finalizar la presente gestión del Gobierno Regional de Puno.