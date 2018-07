Tras su arribo a la ciudad de Puno, Duberli Rodríguez, presidente del Poder Judicial, también presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), fue enfático en sus declaraciones y llamó delincuentes a los políticos del país, “eso que nos roba la delincuencia común, es absolutamente pequeño frente a lo que nos roba la delincuencia política, a lo que nos roba el delincuente de cuello blanco”, indicó.“¿Por qué se llama delincuentes de cuello blanco?, porque ellos sentaditos en un escritorio, en una oficina de ministros, de presidente de la República, de gobernador regional, de alcaldes; se coluden”, indicó el presidente del Poder Judicial. De la misma forma, dijo que en el mundo se pierde alrededor de 2 billones de dolares por el tema de la corrupción, que representa el 5% del PBI mundial.En el caso de nuestro país, el Perú pierde alrededor de 12 mil millones de soles anualmente por los actos de corrupción. El presidente del Poder Judicial, dijo que estos datos fueron revelados por la Contraloría General de la República.Finalmente, agregó que la disposición de algunas penas, como la muerte no solucionarán el problema de la corrupción en el país (Perú). Ejemplificó que en los países menos corruptos del mundo no existe la pena de muerte por el tema de la corrupción.Precisó que Nueva Zelanda, Dinamarca, Filandia, Noruega, Zuiza, Singapur entre otros son los países menos corruptos del mundo. En el caso de américa, recordó que Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y otros son los países menos corruptos, donde tampoco existe la pena de muerte. Ante ello, consideró que se deberían trabajar en acciones preventivas, así como en otros países donde apuesta por la educación y un desarrollo equitativo.