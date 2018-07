¡Penoso trance! Fernando Muslera , arquero de la selección uruguaya, se encontraba en medio de un drama familiar cuando un tremendo error en su portería permitió a Francia pasar a los cuartos de final en el Mundial Rusia 2018 .Así lo dio a conocer un periodista del diario El País de España en su Twitter."Lamentablemente son ciertos los rumores de las últimas horas. El sábado falleció el tío de Fernando Muslera en un accidente y el lunes murió su abuela. Hay que tener respeto por la situación. Va mucho más allá del fútbol. No se quería que tome estado público antes del partido" , sostuvo el periodista Juan Pablo Romero de El País.Como se sabe, un fuerte remate de Antoine Griezmann acabó en la portería del guardameta uruguayo, a quien el balón se le escapó de las manos. Tras el resultado, Francia se colocó 2-0 por encima de Uruguay.A pesar del duro momento que le tocó vivir, Muslera prefirió no hacerlo público y continuar participando en la fiesta futbolística. Sin embargo, reconoció que "mi error hundió las esperanzas" ante miles de hinchas de su país."EL APOYO ES LO MÁXIMO""El apoyo es lo máximo. De los compañeros, de la familia, de muchos amigos, de muchos arqueros que ni siquiera son uruguayos y me han llamado, me han escrito. La verdad me pone feliz porque saben el esfuerzo que uno hace. Es parte del fútbol", expresó el futbolista.