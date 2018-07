Puno: Exregidor señala que actual gestión no desarrolla el plan regulador de rutas

Publicado el dia lunes 09 de julio del 2018 a las 13:06

Según Domingo Vega, ex regidor de la comuna local, a través de participación ciudadana, señaló que la actual gestión municipal, no está desarrollando el plan regulador de rutas para la ciudad lacustre, sobre todo en las zonas alejadas.



Recordó que la anterior gestión dejó un plan regulador de rutas al 2015, sin embargo, han pasado muchos años en esta gestión no se ha pronunciado al respecto a la renovación o regulación de un nuevo plan.



“La población necesita un nuevo plan de ampliación de rutas, sobre todo en zonas principales, dado que los ninguna empresa de transporte hace el trabajo de trasladar a la población de un extremo a otro”, puntualizó.