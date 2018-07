Ante los escandalosos audios de algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el excongresista y Ministro de Defensa, Ántero Flores Araoz responsabilizó al Congreso de la República, la elección y características de sus miembros.Flores Araoz, sostuvo que el parlamento peruano, no toma las previsiones necesarias respecto a quienes son los que eligen y que características de quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura.Además detalló que en adelante se tiene que realizar las modificaciones legislativas necesarias para que estos hechos no vuelvan a suceder, por lo que lamentablemente llegan al consejo nacional de la magistratura personas que no tienen el nivel adecuado.