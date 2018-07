Puno: Frente a desidia de autoridades los Pronoeis funcionan en ambientes alquilados

La priorización de la educación en niños de la primera infancia, habría quedado simplemente en palabras y compromisos de las autoridades de turno, un claro ejemplo sería el problema de la falta de infraestructura para los programas no escolarizados de educación inicial a nivel de la región de Puno. Nancy Miranda, coordinadora del módulo 3 del programas no escolarizados en Puno.



Indicó que es una gran debilidad a nivel de toda la jurisdicción de Puno, porque la totalidad de los locales no son propios y deben de acudir a las viviendas para alquilar un ambiente para atender a los menores de edad, limitando una atención adecuada a los niños en infraestructura y mobiliario.



Este mismo inconveniente estarían sopesando los más de 2 mil programas, de los cuales 200 programas se encuentran en la provincia de Puno. Asimismo en el distrito de Puno las más de 45 profesoras coordinadoras y promotoras continúan percibiendo una propina irrisoria.