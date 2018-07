Puno: Aseguran que los Ronderos de Carabaya pasaron al olvido en la gestión de Juan Luque

Publicado el dia jueves 12 de julio del 2018 a las 08:06

Segundo Patatingo Mamani, presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Carabaya, lamentó el actuar del Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, quien a más de tres años de gobierno no habría atendido, ni escuchado a los ronderos de la región, “hemos solicitado la ampliación del proyecto de las rondas campesinas, pero a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta”, indicó.



De la misma forma, recordó que en reiteradas oportunidades han intentado dialogar con la autoridad regional, tampoco habrían sido atendidos, “lamentablemente se ha vuelto en una mala costumbre del gobernador, hemos sido burlados en esta gestión”, indicó. Consideró que del 100% de sus compromisos con la provincia de Carabaya, sólo el 30% se habrían concretizado.



Ante el incumplimiento de compromisos de las actuales autoridades, dijo que no apoyarán a ningún candidato, puesto que siempre se ven defraudados. Respecto a los candidatos regalones, dijo que tomaran acciones y no permitirán la entrega de dadivas en sus jurisdicciones, “lamentablemente en cada gestión no se está trabajando por el desarrollo de las provincias, sólo se pagan favores políticos”, agregó.