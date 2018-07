Puno: Buscan gestionar recursos para atender a 53 centros poblados ubicados en la cuenca del Titicaca

Publicado el dia viernes 13 de julio del 2018 a las 07:45

El problema de la contaminación es una constante desde hace mucho tiempo, pero las autoridades de turno se hacen de la vista gorda y no se prioriza esta necesidad tan urgente, otros a estas alturas pretenden gestionar presupuestos al gobierno central.



Juan Occola Salazar, presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional Lago Titicaca, indicó que hay 53 centros poblados en toda la cuenca que faltan atender en aguas residuales, residuos sólidos, pasivos ambientales mineros, fortalecimiento de municipalidades y la población en su conjunto.



Aseguró que como ALT promoverán un plan para la cuenca del Titicaca, con este fin gestionaran recursos de esa manera generar un programa regional donde también debe estar incluido el tema de pisicultura que crece económicamente, pero la producción no debería afectar en el futuro el cuerpo del agua.



Lamentó que las autoridades y la población en los presupuestos participativos prioricen obras de fierro y cemento, dejando de lado el tema ambiental y el cuidado del agua fuente de vida para los seres vivientes.



Asimismo preocuparía que la población reaccione cuando se le afecta a su bolsillo, buscarían que todos los servicios sean gratis, lo que consideró de errado porque actualmente no se pagaría por la descontaminación, el mantenimiento de rellenos sanitarios todo referente a gestión ambiental.