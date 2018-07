El Poder Judicial separó definitivamente a Luis Alberto Díaz Asto de su cargo como asesor en comunicaciones, tras los audios difundidos por IDL-Reporteros donde este invita al juez Walter Ríos a un almuerzo, presuntamente por orden del magistrado Duberlí Rodríguez .Al respecto, el presidente de del Poder Judicial aseguró que se sintió defraudado."He dispuesto la separación definitiva del señor Díaz. Me siento profundamente indignado por el mal uso de mi nombre. Jamás me imaginé que defraudaría mi confianza", dijo Duberlí Rodríguez .Por su parte, el ex asesor de Duberlí se justificó: "Ha sido una chacotería mía. Una fanfarronada. La conversación que tuve con el señor Walter Ríos era motivarlo a ir a una reunión", mencionó Díaz en RPP.Recordemos que en esa grabación, Luis Alberto Díaz invita, por encargo de su jefe, a Walter Ríos a un almuerzo en un restaurante en Barranco, donde iba buscar mejorar la situación de su esposa en el Ministerio de Justicia que presidía Salvador Heresi .Perú 21.