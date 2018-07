Horas después de renunciar al cargo de ministro de Justicia, Salvador Heresi conversó con Perú21 . La principal duda era saber a qué sentencia se refería en su fatal conversación con el cuestionado juez César Hinostroza que le costó su puesto en el gabinete ministerial."Yo necesitaba, necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería, en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal y hubo una sentencia que tú trabajaste que un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada ", le dice Heresi a Hinostroza en el audio.A pesar de la generalidad, el magistrado supremo no tuvo problemas en identificar al instante el fallo al que se refería el ex titular de Justicia y le respondió que su decisión tuvo como base la Convención de Palermo.En agosto de 2016, Hinostroza presidió la sala suprema que emitió la casación 92-2017. La sentencia fue sumamente criticada por la Fiscalía y la Policía por debilitar la lucha contra el lavado de activos al pedir como requisito en la investigación que se identifique con detalle el delito fuente o de origen. Tal fue el escándalo que tan solo dos meses después un pleno casatorio de la Corte Suprema tuvo que dejar sin efecto el carácter vinculante del fallo.Heresi aseguró a Perú21 que su intención era preparar un proyecto de ley "que estableciera ciertas reglas para garantizar los derechos de los ciudadanos ante cualquier situación de abuso" . Además, precisó que la idea nació luego del allanamiento que realizó la Fiscalía a la casa del investigado ex presidente Ollanta Humala por el caso Odebrecht."(Luego) Me quedó claro que la propuesta de proyecto podría traer críticas en torno a que se podría pensar que se estaba debilitando el sistema de lucha contra la corrupción . Entonces, finalmente no se llegó a realizar ninguna reunión con Hinostroza", dijo Heresi.No obstante, el ex ministro negó que se haya referido a la casación 92-2017. "Yo había recibido referencias de que él (Hinostroza) había dictado una sentencia relacionada a temas procesales penales que tenían que ver con principios garantistas en el proceso penal. Si hubiera querido hablar de una sentencia de lavado de activos, lo hubiera dicho ", razonó.Pese a nuestra insistencia, Heresi no pudo explicar a qué sentencia se refería en su conversación con Hinostroza. "En las conversaciones que he sostenido con colegas se señalaba que este señor era una persona cuyo contenido en su sentencia judiciales se basaba en una posición que garantiza el derecho , pero no me he referido a una sentencia en específico o en concreto. Todo lo que está hablándose es mera especulación", afirmó.También le recordamos al congresista oficialista que la casación 92-2017 fue uno de los fundamentos para que la fiscal Sara Vidal archive el caso de Joaquín Ramírez por lavado de activos, en el que Keiko Fujimori está incluida como investigada . Esta decisión fue anulada por la fiscal superior Elizabeth Peralta e incluso dispuso que la pesquisa se adecuara a la Ley contra el Crimen Organizado." No voy a preguntar por una sentencia para hacer una norma legal que favorezca situaciones tan delicadas como la investigación de este señor (Joaquín Ramírez) ", razonó Heresi.Perú 21.