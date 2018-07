El escándalo de la interceptación de los audios al juez supremo César Hinostroza alcanzó al fútbol peruano y no con un gol, sino con un autogol.El protagonista de esta historia es el cusqueño Edwin Oviedo Picchotito , a quien muchos conocen por ser el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y pocos por encabezar –según la Fiscalía– la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, en Lambayeque.Tras la difusión del audio en el que Hinostroza habría sido beneficiado con entradas para el partido de Perú de parte de Oviedo, contaremos la otra historia del también empresario azucarero que hoy preocupa al fiscal Juan Carrasco, titular de Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, quien sospecha que el vocal supremo haya favorecido al dirigente deportivo en la mencionada investigación.Carrasco acusa a Oviedo del presunto delito de homicidio calificado al considerarlo autor mediato de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. En reiteradas ocasiones, Oviedo y su defensa han negado estas imputaciones.Para Carrasco, este audio difundido por IDL-Reporteros, que corresponde al jueves 5 de abril, día en el que el juez Hinostroza contactó por teléfono a Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors, para coordinar el viaje que quería hacer con su esposa a Rusia para ver jugar a la selección peruana, podría ser una prueba de por qué la pesquisa contra Oviedo no avanza.En el audio, Hinostroza le dice a Camayo: “¿Y Edwincito dónde está? Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. (…) Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una de las entradas por lo menos”.TENÍA SU PROPIO APARATOPor el caso de las muertes de los mencionados dirigentes azucareros, el Ministerio Público ha solicitado 26 años de cárcel por cada uno de los homicidios. Otra de la tesis del fiscal Carrasco es que la presunta red de Oviedo contaba “con un brazo político, armado y legal” para concretar sus ilícitos con el fin de enriquecerse a través de la empresa Agroindustrial Tumán.Ahora, el representante del Ministerio Público la tiene más clara: su hipótesis del aparato legal se confirmaría con este audio de Hinostroza.El pasado 11 de julio, Edwin Oviedo negó que haya invitado al vocal supremo César Hinostroza al Mundial Rusia 2018. También descartó que se le haya regalado entradas para los partidos y que se le haya brindado hospedaje en el hotel que utilizó la selección peruana en Moscú.La investigación y solicitud de prisión preventiva que Carrasco requirió para Oviedo quedó en suspenso por disposición de la jueza constitucional Amanda Magallanes.Carlos Isla, abogado de Oviedo, negó que su patrocinado haya ofrecido boletos a Hinostroza. “La sentencia de casación fue suscrita por cinco magistrados por unanimidad. El ponente no fue Hinostroza. Carrasco no pudo sustentar los cargos”, dijo a Perú21 .TENGA EN CUENTA- La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, a través de un comunicado oficial, pidió hace poco que Edwin Oviedo solicite una licencia del cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol.- “Consideramos que en bienestar del fútbol peruano, es necesario que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol solicite la licencia de su cargo, mientras duren las investigaciones y se determine las responsabilidades en el fuero competente”, señala el documento.Lee la entrevista a Juan Carrasco, el fiscal que tiene a cargo la investigación a Edwin Oviedo: “Hinostroza no respetó la ética; no puedo quedarme callado”Perú 21.