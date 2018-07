El juez supremo César Hinostroza Pariachi indicó que aún no es notificado de la resolución emitida por la Corte Suprema, la misma que exige su renuncia, y aseguró que “si no hay ningún fundamento legal ni constitucional” para ser apartado de su cargo, no se iría."Tengo que decir que esperaré la notificación para ver cuáles son los fundamentos, porque toda resolución tiene que tener fundamentos y ser debidamente motivado con la prueba necesaria", se le escuchó decir en RPP.Además, el controvertido juez, quien actualmente se encuentra de vacaciones, reiteró que si no hay ningún fundamento legal ni constitucional para apartarlo del cargo no está "obligado a renunciar".“Afecta mis derechos constitucionales. Me extraña que jueces supremos del Perú estén pidiendo la renuncia de un colega cuando todo son denuncias. Una vez que se llegue a detectar alguna falta, que se me destituya”, subrayó.Como se sabe, la Sala Plena de la Corte Suprema exigió a Hinostroza su renuncia al cargo como juez y pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que, a la brevedad, dicte la medida cautelar para su suspensión definitiva.No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.Perú 21.