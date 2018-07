Puno: Decano del Abogados anunció que denunciará a su antecesor sino cumple rendición de cuentas

Publicado el dia lunes 16 de julio del 2018 a las 07:36

El actual decano del Ilustre Colegio de Abogados en Puno (ICAP), Edgar Sánchez, señaló que a la fecha, su antecesor, Fredy Ramos no ha cumplido con presentar el informe económico respecto a los ingresos en dicho colegio profesional, razón por la anunció que evaluarán entablarle una denuncia penal.



Según señaló, el mes anterior, Fredy Ramos solicitó una prórroga de 15 días para cumplir con la rendición de cuentas, no obstante habría sobrepasado el tiempo y hasta el momento no se tendría el informe, es así que anunció que el Consejo Directivo deberá reunirse para tomar una decisión.



“Es extraño que a la fecha no rinda su informe o está ocultando algo. Hay indicios de fraude en la administración de personas jurídicas”, dijo el decano al tiempo de recordar que han pasado 6 meses desde que asumieran el cargo, tiempo en el que no se cumplió la rendición.