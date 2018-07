Puno: Universitarios y escolares se reunirán nuevamente para exigir pasaje diferenciado a transportistas

Publicado el dia martes 17 de julio del 2018 a las 12:58

Mañana a las 6 de la tarde, nuevamente estudiantes de educación superior y de instituciones educativas de la ciudad de Puno, se reunirán, para abordar el tema de los pasajes.



Rocky Paredes, dirigente estudiantil de la UNA Puno, recordó que, en la última reunión multisectorial, se frustró la mesa de conversación, debido a que no tuvieron el respaldo de las instituciones competentes como INDECOPI.



Exigen que se cumpla la ley que resguarda el pasaje diferenciado. Sin embargo, hasta la fecha no reciben la respuesta de los transportistas. Resalta que tomarán medidas radicales si no se respetan sus derechos.