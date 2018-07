Puno: delincuentes de La Rinconada serán “cazados”

Frente a los continuos robos que se vienen incrementando en el centro poblado La Rinconada, las provincias de San Antonio de Puntina y Sandia, el General de la X Macro Región Policial Puno – Madre de Dios, César Augusto Benites Legoas, aseguró que “cazarán” a los delincuentes quienes permanecen en los diferentes lugares, donde los efectivos policiales estarían cumpliendo su trabajo.



Reconoció que en la ciudad de Puno, hay delincuencia al igual que en la provincia de Sandia, debido a que se encuentra cerca de las zonas de frontera, donde hay accionar del tráfico de sustancias ilícitas.



Aclaró que la policía no trabaja sola, ya que cuentan con el apoyo de los ronderos campesinos, las juntas vecinales, a fin de mantener la seguridad en las localidades.



“Miren lo que ha salido en el Poder Judicial, en el que todos confiamos…miren como se ha venido manejando, pero no todos tampoco son así, no podemos generalizar, hay fiscales muy honestos y muy trabajadores, pero también hay gente dañina que se conocieron a través de los audios”, dijo Benites Legoas.