Juliaca: Dirigentes anticorrupción se acusan de corruptos

Publicado el dia miércoles 18 de julio del 2018 a las 10:10

Ante la atenta presencia del público, los representantes del Frente de Dirigentes no Corruptos de Juliaca, se enfrentaron verbalmente con el presidente del Comité Central de Gestión de Agua y Desagüe, terminando en injurias tildándose de corruptos.



La riña se produjo en la plaza de armas, cuando se hacía la convocatoria para la movilización de mañana, cuando el dirigente de saneamiento básico se vio aludido, por las declaraciones de corrupción.



“La población de Juliaca tiene que saber lo siguiente, aquí hay muchos dirigentes que quien sabe cómo los han elegido y por qué están tantos años… No nos vamos a callar y hay autoridades que los protegen”, dijo Javier Pilco Ccapa, presidente del Frente de Defensa Unificado Juliaca.



En tanto Crisóstomo Benique Apaza, consideró de no da lugar la declaraciones de los dirigentes, a quien consideró de oportunistas y enemigos de la ciudad, en tanto señaló que su elección lo realizaron los comités de saneamiento básico de la ciudad.