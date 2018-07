Directores de Redes Sandia, Azángaro y Lampa serían destituidos

Publicado el dia miércoles 18 de julio del 2018 a las 10:12

Los actos de corrupción no sólo se evidencian en el Consejo Nacional de la Magistratura, sino tambien en los gobiernos regionales, caso particular de Puno; esta vez en las unidades ejecutoras del sector salud, motivo por el cual algunos de los directores vienen siendo removidos de sus cargos.



El titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Jorge Enrique Sotomayor Perales, informó que el director de la Red de Salud El Collao fue destituido el lunes pasado por haber incurrido en una serie de irregularides. De la misma forma, dijo que continuan evaluando la sustitución de más funcionarios, caso de la redes Sandia, Azángaro y Lampa.



Cabe precisar que los funcionarios no sólo serán destituidos, sino tambien denunciados. En el caso de la Red de Salud Sandia, dijo que esta en proceso evaluación e investigación. También, recordó que los Organos de Control Interno vienen invetigando de oficio estas irregularidades.