Esta semana algunos feligreses de la provincia de Lampa pusieron en evidencia el desinteres de las autoridades, principalmente del Ministerio de la Cultura sobre la no intervención con trabajos de mantenimiento y refacción de la infraestructura del Templo Santiago Apostol de Lampa, el mismo que fue afectado por el movimiento sismico registrado en diciembre del año 2016.Carlos Arana Meruvia, fundador y director musical del ‘Coro Santiago Apostol’ de Lampa, lamentó que a más de un año del movimiento sismico no se haya tenido la intervencion de ninguna autoridad, a pesar de los daños ocacionados a la infraestructura del templo.Por su parte, el revendo Gabriel Alejandro Catañeda Lopez, párroco del Templo Santiago Apostol de Lampa, manifestó que el movimietno sismico registrado en el 2016, si ocacionó daños en la infraestructura del templo, “la cruz principal de la fachada del templo se ha caido, los retablos se han movido, hemos reportado al Ministerio de la Cultura, han venido a realizar la constatación, pero hasta el momento no se hizo nada”, explicó.De la misma forma, dijo que falta una limpieza integral del techo del templo, puesto que actualmente viene creciendo pastos y pajas, “en la medida que podemos estamos realizando las mejoras, pero necesitamos el apoyo de las instituciones”, indicó.El revendo Gabriel Catañeda, también aclaró que no pueden realizar todos los trabajos, puesto que los bienes y la misma infraestructura del Templo Santiago Apostol de Lampa es protegido por el Miniserio de la Cultura, instancia que al momento no ha realizado ninguna intervención.El párroco advirtió que en cualquier momento podrían ceder los retablos y originar mayores daños a los cuadros del templo, ante esta situacion instó a los representantes de la Ministerio de la Cultura realizar las constataciones, puesto que también los pastos que crecieron en el techo estarian levantando las tejas y originando pequeñas aujeros por donde se habría producido filtraciones de agua, principalmente en la epoca de lluvias.