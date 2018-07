Hasta la fecha, la Comisión de Fiestas Patrias, no ha presentado el plan de actividades al Concejo Municipal de Puno. Para Edgar Eloy Arpasi Ortega, gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad de Puno y quien preside la comisión, no es trascendental.En un primer momento, nos hizo entender que entregó el plan al Concejo, de quien refirió aprobó 60 mil soles aproximadamente; pero al interrogarle que la regidora Verónica Galvez, no tenía conocimiento de la aprobación del documento, se rectificó y dijo que pasó por Gerencia Municipal y el alcalde de Puno dio un visto bueno.“No se si esto tiene que darse en Concejo Municipal o solamente en la municipalidad del gerente Municipal o alcalde. Si amerita análisis el lunes estaremos presentando al Concejo” aclaró, al tiempo de esclarecer que recién estarían aprobando el presupuesto.Considera que el monto ha quedado reducido al verse afectado por la Ley Mulder, ya que un porcentaje en años anteriores estaba destinado a la difusión de actividades por los medios de comunicación.En referencia al plan, dijo que, a mediados del mes de agosto, estarían rindiendo cuentas para evitar inconvenientes como en el año 2017, donde la comisión hasta la fecha no informa el particular.Entre las principales actividades programaron un desfile el miércoles 25 de julio, mientras que el 26 se desarrollará una misa de acción y gracias, sesión solemne y desfile cívico militar. Además de la serenata y una feria gastronómica.Sobre el particular, la regidora Verónica Galvez, afirmó que para la aprobación del presupuesto por fiestas patrias es necesario, que el plan sea evaluado por el Concejo Municipal. “Hasta la fecha este tema no ha sido tratado en concejo” dijo.Además, afirmó que la Comisión de Fiestas Patrias del 2017, presidido por Sandy Montalvo Catacora, no rindió cuentas al Concejo.