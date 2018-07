En Desaguadero, hoy pobladores cerraron las principales vías de acceso al distrito. Inclusive, no hay recorrido de unidades vehiculares en el Puente Internacional para trasladarse a lado Boliviano.Marcial Coa, dirigente que representa a los intereses de Desaguadero, afirmó que se procedió con el pago casi del 100 por ciento a la contratista que ejecuta la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, sin embargo calculan un avance físico de solo el 60 por ciento.Acusan de forma directa al alcalde, porque no informó de un proceso de arbitraje, ya que la contratista Cumi, solicitó una ampliación de presupuesto para culminar la obra al Ministerio de Vivienda, instancia que no aceptó propuesta.Además, cuestionaron al alcalde Provincial de Chucuito Juan Carlos Aquino, porque la fecha donde se licitó e inició la obra, era alcalde del distrito. Especulan que direccionó la contratación de una empresa que no presta garantía para la ejecución.Asimismo, advierte, que la obra de saneamiento que pretende ejecutar Consorcio Sigma en Juli, es la misma que ejecutó Desaguadero.