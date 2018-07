Ante denuncias sobre limitaciones en la atención, en el Puesto de Salud de Charamaya, el defensor del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, indicó que se procedió a la formulación de una queja de oficio, debido a que se está viendo afectado la población.Según conversaciones sostenidas con la representante del puesto de salud, los trabajadores no cuentan con movilidad, ya que la unidad vehicular de emergencia con que cuentan no tiene dotación de combustible.Asimismo, hay una motocicleta inoperativa, que no funciona hace más de un año. Y para desplazarse, los trabajadores utilizan sus motos privados.“El Estado no garantiza con la logística necesaria. Las personas necesitan ser atendidas de manera inmediata” dijo. Por ello indica que presentará un documento a la Red de Salud de Puno, DIRESA y la microred de Mañazo.