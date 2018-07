Hoy varias organizaciones civiles, población, se movilizaron contra la corrupción y la mala práctica de la administración de justicia. Pobladores se trasladaron desde Alto Puno, Salcedo, mostrando su indignación.Adolfo Cutipa, presidente del Frente de Defensa de Alto Puno, resaltó que las instituciones públicas están pasando una crisis moral y ética.Además, señaló que no se debe realizar desfiles, debido a que el país no puede festejar un aniversario dominado por corruptos. Además invocó a la población a izar a media asta las banderas.La profesora Vilma Vilca, refirió que el colegio Glorioso San Carlos. evalúan si participarán en el desfile. Lo más probable es que no asistan.Además, señaló que sus estudiantes son muy conscientes de lo que viene aconteciendo en el país. “Mostraremos nuestra indignación, hoy salimos a marchar contra la corrupción junto a nuestros estudiantes” señaló.En representación de los comerciantes, se han previsto medidas de protesta pacífica. Margarita, dijo que muchos casos han sido mal llevados por jueces y fiscales, por ello pide que se depure la corrupción.