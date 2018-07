Aseguran que el político no piensa en sostenibilidad, sino priorizaría estar en el cargo, sin embargo, lo más ideal sería que se promueva un sustento alimenticio de calidad para los animales y evitar que sean afectados en la temporada de heladas.César Pinares, coordinador internacional del proyecto de apoyo de nueva Zelandia al sector lechero peruano, consideró que los cobertizos no son necesarios si se realiza una ganadería responsable, priorizando la alimentación de sus ganados.“Antes de traer ganado lechero a una zona de altura, podríamos haber pensado qué tipo de animal es el mejor que podría adaptarse al clima de altura, en cambio si usted trae un ganado de la costa o del nivel del mar a altura el animal no tiene genes para ese medio, entonces usted tiene que darle cobertizo, oxigeno” dijo Pinares.Explicó que hubiera sido muy importante analizar, cómo utilizar la genética que tienen los animales criollos, que desarrollaron capacidad de adaptación genética al medio, sin embargo, fueron desechados porque no producían suficiente leche, porque no consumían pastos cultivados, ni mucho menos concentrados.Reiteró que los animales criollos que no tienen buena alimentación reducen de tamaño, comparado a los animales que actualmente son criados con una alimentación adecuada.