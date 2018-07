Zonas altas de la provincia el Collao, como en Capazo, Mazocruz, Pisacoma, Kelluyo, Macusani, Ajoyani y varios distritos de la región, se comunicaron con Onda Azul, e indican que por más de 8 horas, continuas están siendo afectados por las nevadas. Los animales como alpacas son los más afectados, ya que no tienen alimento.Sobre el apoyo brindado desde el estado con pacas de heno, abrigos, resalta que son insuficientes, y otros no llegaron a su destino.Eleuterio Huancanpaza de la parcialidad de Chapi del distrito de Conduriri dijo que ha pasado 30 centímetros la nevada.Mientras que Antonio Capacuti, resaltó que estas constantes eventualidades deben tener un plan de contingencia, ya que no conocen de alternativas para afrontar las precipitaciones de tipo Nieve.En tanto piden que la plataforma local de defensa civil de los distritos afectados, tomen inmediata coordinación con la plataforma provincial y departamental, ya que son varios los afectados.