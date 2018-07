Atentos transportistas. Paro de 48 horas por un sector de la población en Ilave inició desde las cero horas, parte de la Panamericana Sur (Ilave) y el puente Internacional amaneció bloqueado.Los manifestantes exigen al alcalde de la provincia de El Collao acepte plaza de ganados en Ancasaya y responda su relación con Moises Mamani.Leonardo Incacutipa, poblador dijo que en varias oportunidades se ha solicitado al alcalde atienda sus demandas, pero lamenta que siempre fueron ignorados. “Solicitamos conferencia de prensa” dijo finalmente.Por otro lado, turistas y pobladores que se dirigen de Puno a Juli, Yunguyo, Desaguadero y Bolivia mostraron su malestar, ya que tuvieron que caminar por varias horas para llegar a su destino.AlcaldeEn comunicación con Onda Azul Noticias, el alcalde de la provincia del Collao Ilave, respecto a la paralización que acata un sector de la población de esta provincia, enfatizó que los manifestantes que en su mayoría son de la zona media y otros 6 sub sectores, se niegan a entablar dialogo y presentar una propuesta ante el espacio de la plaza de ganado.El burgomaestre collavino, señalo también que la comuna local no cuenta con el saneamiento de los terrenos del sector Ancasaya lugar donde los manifestantes desean que se desarrolle la plaza de ganado de cada domingo; por lo que la Municipalidad de Ilave no puede desarrollar acción alguna sin tener documentación oficial.Asimismo califico como un capricho de algunas autoridades que lideran la medida de protesta, dado que la plaza planteada por la comuna cuenta con un espacio de seis hectáreas en el Sector de Huancuni, con los terrenos saneados; además de contar con el respaldo del comité multisectorial en la última reunión.