Puno: Hay intensiones de diálogo en Ilave sobre plaza de ganados

Publicado el dia martes 24 de julio del 2018 a las 12:47

El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial El Collao, Carlos Martínez Hanco, afirmó que hay intensiones de diálogo con quienes protestan en Ilave, sobre la ubicación de la Plaza de ganados. Sin embargo, no tienen fecha.



Recuerda que en varias oportunidades se reunieron, para dialogar el particular, pero, recibieron el rechazo de los pobladores de la zona media.



Como autoridades dio a entender que se hará respetar el terreno que años anteriores fue destinado en el sector Huancuni – Anicho, pero están abiertos a escuchar otras propuestas, en tanto ratifica que tiene que estar en el marco de la legalidad.



Por otro, lado aclaró que el sábado 21, que no han destruido muros de tapial del sector Ancasaya, ya que hubo resistencia de la población, ante diligencia. Indica que se toman medidas administrativas en el lugar, ya que está destinado un terreno para la construcción de la Universidad Aymara.