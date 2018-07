El presidente de la Central Única de Barrios de Desaguadero, Marcial Coa Romero, afirmó que esperarán el 8 de agosto, para que la empresa Cumi y la Municipalidad de Desaguadero se pronuncie sobre la culminación de la obra “proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”.El representante de los intereses de Desaguadero, recordó que el pasado 18 de julio se ha quedado en una reunión de conciliación, para que expliquen el presupuesto gastado casi al 100 por ciento, pero que no se trasluce en el avance de la obra.Según el representante, el avance, según expediente tiene el 70 por ciento. Pero recibieron información de que la municipalidad habría tanteado un avance de más del 90 por ciento.“Consorcio Cumi, aduce que no tiene recursos económicos” afirmó, al tiempo de indicar que, en el caso de que no sean escuchados, emprenderán una medida de protesta indefinida.