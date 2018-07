El juramento de Pedro Chávarry "es anulable", aseguró Marisol Pérez Tello

Publicado el dia miércoles 25 de julio del 2018 a las 07:25

La ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello consideró esta noche que el juramento de Pedro Chávarry al cargo del fiscal de la Nación "es anulable" porque no cumplió con lo señalado en el reglamento del Ministerio Público.



"Para mí, es anulable. Ha jurado y no ha habido observancia de la forma prescrita por la ley que es lo que te decía del artículo 50", sostuvo en una entrevista para Canal N.



Al ser consultada sobre la reforma del sistema de justicia, la también ex legisladora explicó que esta debe ser "una refundación" de todo el sistema sin importar el tiempo que tome.



Precisó que se debe de "enfrentarse a la impunidad con la mayor firmeza que existe". Pérez Tello lamentó que no se haya actuado con la fuerza necesaria para llevar a cabo una reforma y aseveró que la Corte Suprema debe ser reorganizada.



"Si simplemente hubiéramos puesto el ojo, en por qué no se implementaron las medidas de Seriajus, probablemente nos habríamos dado cuenta, por ejemplo, por qué han continuado con la Corte Suprema que ve 40 mil casos, que marca jurisprudencia", indicó.(Peru21)