Puno: En Puno no hubo resultados de acciones promovidas contra la violencia a la mujer

Publicado el dia miércoles 25 de julio del 2018 a las 07:40

General de Gobierno del Interior, unidad del Ministerio del Interior, Flor María del Pilar Caraza Chunga, admitio que en Puno no hay resultados favorables y positivos de las diversas acciones impulsadas contra la violencia hacia la mujer. Cosnideró que esto se deberia a la desarticulación de todas las entidades del estado.



Consideró que las autoridades y funcionarios del estado no han ejercido la funcion encomendada desde el nivel central. Ante esta situacion, dijo que pretenden trabajar con una nueva vision, a fin de articular esfuerzos y hacerle frente a la violencia hacia la mujer.



Manifestó que no es necesario iniciar los trabajos de cero, sino de las malas experiencias y los resultados negativos, que deben ser revertidos. Dentro de las acciones que pretenden implementar esta la dotacion de mas efectivos de la policia nacional, fortalecimientos de los centros de emergencia y la aprobacion de nuevos decretos supremos.