¡El colmo!, Frente a la crisis en el sistema judicial, los acuerdos tomados en reunión multisectorial, donde determinaron suspender las actividades protocolares programadas con motivo de los 197 años de la Independencia del Perú, al parecer fue desestimada por las fuerzas del castrences.Edgar Arpasi Ortega, gerente de administración tributaria y presidente de la comisión de fiestas patrias 2018, confirmó que mediante whatssap confirmaron el desfile cívico militar con participación de las fuerzas castrenses, como: el Ejército, la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra y el INPE, la comuna local no participará en dicha actividad.Recordó que el lunes, en sesión de consejo municipal, también se aprobó la suspensión de todas las actividades programadas con motivo del aniversario patrio, entre ellos: el desfile escolar, el desfile cívico militar, serenata, entre otros.A excepción de la celebración eucarística y la sesión solemne, el monto solicitado y aprobado de 70 mil soles, aún no habría sido entregado a la comisión.Lavarán BanderaMientras en Juliaca, los asociados de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú filial región Puno, anunciaron para este jueves 26 de julio,lavarán la Bandera Nacional y se movilizarán por las calles de la ciudad de los vientos.“Convocamos a todos los licenciados de las fuerzas armadas para sumarse a esta protesta por los hechos indignantes que suceden a nivel nacional, en el Consejo Nacional de la Magistratur, Poder Judicial y el Congreso, del cual no somos ajenos”, dijo su presidente Ernesto Mamani Ascensio.Asimismo mencionó que estarán reclamando sobre los beneficios sociales y pecuniarios que les son negados a la actualidad. Agregó también que esto se debe a que hay mucha desinformación y utilización a los licenciados de las clases bajas.