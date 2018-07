Ningún proyecto de inversión pública, orientado al sector salud, podrá ser ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, hasta que se concluya y se liquide el proyecto Nutrición año II, el mismo que se viene arrastrando desde la gestión pasada.Ante esta situación, el Gerente de Desarrollo Social, Hugo Quispe Flores, manifestó que se han visto obligados de realizar los trámites para el financiamiento del Proyecto Nutrición, el mismo que ya fue considerado en el presupuesto multianual 2019,Sobre los resultados del proyecto nutricion ejecutados en sus dos primeros años, dijo que aun no existe una evaluacion oficial, pero si preliminar e cuyos resultados se ha identificado una serie de irregularidades.Al ser consultado sobre los proyectos que ha implementado la gestion del gobernador regional Juan Luque, simplemente que los funcioanrios no deben pensar en la gestión, sino en el futuro, “nosotros no hemos encontrado mas que sólo un proyecto nutrición y preocupados por la anemia nosotros hemos lanzado una idea de seguridad alimentaria”, indicó.