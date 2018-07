Puno: Con serias contradicciones Adolfo Balcona niega ser invasor de terrenos en Chejoña

Publicado el dia miércoles 25 de julio del 2018 a las 12:49

El abogado Hugo Vargas Charca, en representación de las personas con discapacidad, quien acusó a Adolfo Balcona de invadir terrenos, mediante una asociación en el Barrio Chejoña, generó reacciones en este último; quien, de manera ambigua, negó ser invasor, pero luego aceptó ser sólo posesionario. En otro momento, negó y aceptó haber sido desalojado.



Cuando se le preguntó ¿usted está construyendo con material noble en la zona de Chejoña?, respondió que sí, y fundamentó que se basa en un proyecto de habilitación urbana, tal como la Municipalidad los exige y lo están cumpliendo.



Es decir, dio a entender que la Municipalidad de Puno, tiene conocimiento del proceso legal, entre la Asociación de Emprendedores Uros Titicaca y las personas con discapacidad, sin embargo, exige habilitación urbana.



Cuando se le pregunta, ¿la posesión está en un proceso judicial, o no?, responde Adolfo Balcona: “Para que usted diga proceso judicial tiene que estar enterado, no está en proceso judicial” y luego sigue “Mañana 25 (hoy) tengo una audiencia para poder determinar todo ello”. Además, indica que, si hubiera habido un proceso judicial, hubieran estado afectos de desalojo.



Cuando se le afirma que hubo un proceso de desalojo, en un primer momento intentó negarse, pero luego dijo que los desalojaron y regresaron. Por ello se le pregunta ¿están invadiendo, entonce?, a ello, dijo que no es invasión.



Aduce que son poseedores legales, aunque no afirmó que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales les entregó en sesión en uso el terreno, Adolfo Balcona argumenta que esta instancia al cual considera propietario legal del terreno, ha anulado el “acta de custodia” a favor de las personas con discapacidad. “Le quitó la custodia” dijo.



Pese a ello le reiteramos, que no se puede construir en un terreno cuya posesión aun no se determina, peor si afirma que la propiedad es del estado, pero se sintió incomprendido y dijo que se solucionará en el Poder Judicial.