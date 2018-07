Los audios que se difunden casi a diario sobre actos negativos y de corrupción de algunos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial, fue tema de reflexión del obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, quien lamentó que no se haya procedido con el Te Deum porque no se ha honrado la palabra de Dios.En la homilía de la misa y acción de gracias, por los 197 años de Independencia nacional, en un primer momento, recordó a Santiago apóstol, poseedor de la Espada de la Libertad; y dijo que es la personalidad que nos ayuda a identificar el interior del ser. El subconsciente.Mediante Santiago Apóstol, pidió para que se diferencie el bien del mal, sobre los proyectos y ambiciones que tienen los hombres caso de, magistrados, congresistas, presidente de la república, gobernadores, alcaldes regidores.Además, recordó la sagrada escritura, al referirse que no debemos jurar el nombre de Dios en vano; ya que, cuando hay asunción de cargo de autoridades en los gobiernos nacionales y subnaciones, juran por Dios y la Patria, pero cuando se desempeñan las autoridades son parte de la corrupción.“¿No les parece que es una farsa o una mentira, cuando dicen juro por dios, para ser ministros, gobernador, alcalde?” reflexionó y pidió mayor dignidad a las personas que están en el poder.Además, argumenta que esta “lepra” de la corrupción, empieza con las componendas del populismo que está presente en los políticos cuando regalan bienes públicos, ya sea para financiar campañas políticas o recibir respaldo de la población.