Juliaca: Trabajadores de limpieza protestan por implementos y falta de pago

Publicado el dia jueves 26 de julio del 2018 a las 07:41

Trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de San Román, salieron a las calles para protestar contra los sub gerentes, gerentes y el alcalde por dejarlos al desamparo.



Según narraron los más de 20 trabajadores que en un primer momento no quisieron identificarse por temor a represalias, no reciben la logística necesaria para cumplir con su trabajo, incluido el incumplimiento de sus remuneraciones, bonificaciones y la falta de coordinación.



“Los trabajadores tenemos que comprarnos con nuestra propia plata los guantes, escoba, trinches, secas, mascarillas, chalinas y la indumentaria que nos entrega no es contra el frio, pues tenemos que trabajar en distintos horarios”, dijo una de las trabajadoras, Irma Apaza Choque.